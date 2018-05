"Hanno picchiato e rapinato in casa un anziano", scattano due arresti

Svolta nelle indagini per la recente rapina in abitazione avvenuta a Naro ai danni di un anziano del luogo. I carabinieri della stazione di Naro e quelli della compagnia di Licata hanno eseguito due ordinanze di custodia cautelare, emesse su richiesta della Procura della Repubblica di Agrigento e della Procura dei minori di Palermo, facendo scattare le manette ai polsi di due soggetti, tra cui un minore, ritenuti responsabili delle ipotesi di reato di rapina pluriaggravata e lesioni aggravate.

A fine aprile, due malviventi riuscirono a farsi aprire la porta di casa di un anziano con una scusa. Non appena l'ottantacinquenne aprì l’uscio venne accerchiato e picchiato selvaggiamente. In una manciata di minuti, i due gli strapparono via il portafogli che conteneva poche centinaia di euro. L’ottantacinquenne picchiato e rapinato finì al pronto soccorso dove i medici gli diagnosticarono e refertaron ferite guaribili in circa 20 giorni. L’anziano sarebbe stato ripetutamente colpito al volto, tant’è che riportò un brutto trauma facciale.

Questa rapina al pensionato seguì di appena una settimana l’altro colpo messo a segno in contrada Mintina, fra Camastra e Naro, ai danni di una anziana pensionata: una settantacinquenne.

Intanto, per la rapina realizzata nell'abitazione dell'ottantacinquenne due ordinanze cautelari sono stati firmate dal Gip e sono state eseguite durante la notte dai carabinieri che illustreranno i dettagli dell'operazione nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle ore 10 al comando provinciale carabinieri Agrigento.