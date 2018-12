L'inchiesta sull'ex assessore di Naro, indagato anche il sindaco

Anche il sindaco di Naro, Calogero Cremona, è indagato nell'ambito dell'inchiesta che fatto finire nei giorni scorsi agli arresti domiciliari l'assessore Francesco Lisinicchia, accusato di avere fatto pressioni indebite nei confronti di un imprenditore per costringerlo a stipulare un contratto con un istituto di vigilanza del quale è dipendente oltre che responsabile di zona. Il gip Alessandra Vella, in considerazione del fatto che lo stesso Cremona gli aveva revocato da alcuni giorni la delega assessoriale, ieri mattina ha sostituito la misura degli arresti domiciliari con l'obbligo di firma per tre volte alla settimana.

La vicenda, però, è del tutto diversa e nulla c'entra con quella che ha visto coinvolto Lisinicchia, tornato libero dopo l'interrogatorio. Le contestazioni, mosse dal procuratore aggiunto Salvatore Vella e dal pubblico ministero Chiara Bisso, sono del tutto diverse. In particolare gli si contesta di avere ordinato a un operaio di sgombrare il fango che si era accumulato nella sua casa di campagna in seguito al nubifragio. Lo stesso operaio è indagato per abuso di ufficio.

A Cremona, inoltre, si contesta di avere di avere sostituito la ruota di un bobcat di proprietà del Comune che si era danneggiata durante le operazioni di pulizia. La vicenda è stata scoperta nelle pieghe dell'attività investigativa dei carabinieri, coordinati dal capitano Francesco Lucarelli, che poi ha portato all'arresto dell'assessore.

Per tutti, nelle scorse ore, è stato notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari.