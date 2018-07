Bracciante ucciso a colpi di zappa, convalidati tre arresti

Arresti convalidati e custodia cautelare in carcere per il principale indagato, il quarantaquattrenne Vasile Lupascu. Arresti domiciliari, con l’applicazione del braccialetto elettronico, per la moglie Anisoara Lupascu, 39 anni, e il figlio Vladut Vasile Lupascu, 19 anni. Queste le decisioni del gip Stefano Zammuto dopo l’udienza di convalida degli arresti dei presunti assassini dell’agricoltore incensurato, Pinau Constantin, 37 anni, ucciso a Naro, a colpi di zappa e bastone. Per l'omicidio i carabinieri hanno arrestato un'intera famiglia romena.

A distanza di poche ore dall'omicidio, sulla base degli elementi di prova acquisiti durante la brevissima indagine e dopo aver ascoltato alcuni testimoni, il giallo era già risolto. Resta da mettere del tutto a fuoco il movente, che sarebbe da inquadrare in pregressi contrasti di poco conto.

I tre indagati sono accusati anche di tentato omicidio, oltre che di omicidio premeditato e aggravato dai futili motivi, perché l’aggressione mortale – un vero e proprio agguato secondo il gip – sarebbe stata preceduta di poche ore da un’altra aggressione con identiche modalità ma senza la conseguenza della morte. L’intera famiglia si era appostata, secondo la ricostruzione dell’episodio, vicino l'abitazione di Pinau Constantin, aggredendolo a colpi di zappa e uccidendolo. La vittima morì dopo alcune ore. Il fatto è avvenuto nella notte fra sabato e domenica. La vittima, aggredita insieme alla moglie, stava rientrando da un battesimo. I carabinieri, che avevano ricevuto la segnalazione di una lite, si sono trovati davanti bastoni, armi da taglio e sangue ovunque. A terra la vittima, con una profonda ferita alla testa, provocata da un violento colpo. L’uomo è morto all’ospedale di Canicattì.