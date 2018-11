Multe del 2015 non pagate, in arrivo le cartelle dell'Agenzia delle Entrate

Sono più di 9 mila le sanzioni, collocate al tergicristallo nel 2015 dai vigili urbani di Agrigento, che non sono state ancora onorate. Il comandante della polizia municipale Gaetano Di Giovanni ha, nelle ultime ore, firmato il ruolo coattivo e l’elenco riepilogativo, dopo che sono state fatte delle correzioni, è stato rimesso dall’Agenzia delle Entrate. L’elenco in fase iniziale conteneva dei nominativi di persone non validati dall’anagrafe tributaria, ossia non iscritte a ruolo. Adesso, dopo queste correzioni appunto, tutto è stato trasmesso a chi dovrà occuparsi del recupero delle somme.

La cifra complessiva, grosso modo, dovrebbe essere di circa 300 mila euro. I sanzionati che non hanno pagato e il cui nominativo non risultava iscritto al ruolo dovranno, invece, sempre per il 2015, sborsare 15.934,81 di multa ai quali si vanno ad aggiungere 6.850 di maggiorazione e 1.122 euro di spese per le raccomandate, arrivando dunque a complessivi 23.908,41 euro.

Appena una settimana addietro era stato approvato il ruolo per la riscossione coattiva delle circa 9 mila contravvenzioni non pagate nel 2016. E per queste, il totale generale da riscuotere era di 436.336,68 euro.