L'inchiesta sul bimbo morto durante il Carnevale, acquisiti dei filmati

Sarebbero state sentite diverse persone e sarebbero stati già acquisiti anche filmati realizzati quella sera, con telefonini, dalle persone che si trovavano in via Incisa quando s'è consumata la tragedia. A quanto pare, il bambino nel momento in cui il carro ha ripreso la marcia, perdendo l'equilibrio, sarebbe stato travolto dal mezzo. Il piccolo non indossava un abito di Carnevale.

Il carro allegorico “Volere volare” dell'associazione culturale “E ora li femmi tu” è stato dissequestrato dalla Procura della Repubblica di Sciacca. "Si ribadisce - scrive l'associazione - la piena e totale fiducia nel lavoro della magistratura e degli inquirenti, va bene accertato la causa del tragico evento per il quale si è ancora avvolti nell'angoscia e nel dolore”. L'associazione culturale “E ora li femmi tu” è assistita dallo studio dell'avvocato Filippo Marciante di Sciacca.

L'indagine della Procura della Repubblica per chiarire la causa della morte del piccolo è ancora a carico di ignoti.