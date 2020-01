"Favoreggiamento dell'immigrazione", ricorso in Cassazione per 2 condannati

Ricorso in Cassazione dell'avvocato Francesco Di Giovanna per i tunisini condannati in primo grado e in appello per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Lo riporta oggi il Giornale di Sicilia. Conferma in appello della pena di 6 anni e 8 mesi di reclusione per Sarra Khaterchi, di 33 anni, e ridotta da 6 anni e 8 mesi a 4 anni e 6 mesi per il marito, Akrem Toumi, di 41. I due tunisini, che si trovano ai domiciliari, sono stati arrestati a Menfi, accusati di far parte di un'organizzazione dedita al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Per il marito i giudici d'appello hanno accolto la richiesta della difesa di concessione delle attenuanti generiche, giudicate prevalenti rispetto alle aggravanti contestati. Durante le fasi dell'arresto dei due è rimasto gravemente ferito un finanziere, precipitato dal soffitto di una casa. Gli altri imputati in questo processo sono stati giudicati con il rito abbreviato.