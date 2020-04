"Le mascherine di Vigata" tornano a fare del bene, è ancora boom di consegne

Il Comune di Porto Empedocle ha incaricato l’azienda volontaria delle mascherine di Vigata per la distribuzione di nuovi dispositivi. La prima tranche è andata a buon fine, adesso via con un altro incarico. I volontari, in queste settimane, non si sono mai fermati. Migliaia le mascherine prodotte e altrettante consegnate.

L’incarico importante è arrivato direttamente dal sindaco Ida Carmina. Non troppi giorni fa, dunque, la consegna è avvenuta porta a porta, adesso si ricomincia.

"Passeremo ovunque anche nelle zone di campagna. Vi chiediamo un po’ di pazienza - dicono tramite la loro pagina Facebook - il territorio di Porto Empedocle è vasto e distribuito in maniera molto dispersiva. La distribuzione verrà fatta dai volontari delle mascherine di Vigata, dai volontari dell’associazione Aeop e dai volontari della chiesa Evangelica di Porto Empedocle. Ovviamente non sarà una passeggiata quindi vi chiediamo massima collaborazione".