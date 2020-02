Mandorlo in fiore annullato per rischio Coronavirus, ma quattro gruppi folk sono in arrivo in città

Il Mandorlo in fiore è annullato, ma c'è anche chi, tra i gruppi folk, che trovandosi già in Italia, verrà comunque ad Agrigento.

La possibilità era stata già annunciata nei giorni scorsi, ma adesso i "patrimoni" sono fisicamente in arrivo in città. Si tratta, nel dettaglio, dei gruppi del Messico e del Brasile per quanto riguarda il Festival internazionale del folklore e Messico e Costarica dei "Bambini del mondo", che arriveranno a breve ad Agrigento e qui resterranno fino al prossimo 9 marzo.

Una permanenza "obbligata": i gruppi erano infatti a Castrovillari, in Calabria, per partecipare ad un altro evento folk e avevano prenotato i biglietti aerei per la fine della kermesse agrigentina.

Adesso starà al Parco archeologico garantire la loro ospitalità, verosimilmente, per quanto il Mandorlo sia stato annullato e tutti gli atti connessi contestualmente revocati.

Se c'è chi guarda con preoccupazione il loro arrivo in città, in realtà da quanto trapela sarebbero i componenti dei gruppi ad essere abbastanza preoccupati della loro permanenza ad Agrigento. L'annullamento del Festival, infatti, ha spinto molti a credere che vi sia qui una situazione emergenziale connessa al Covid-19. Insomma, una situazione che sarebbe riduttivo definire pirandelliana.

"Possibile che si debba sempre arrivare in ritardo e procurare danni economici con soldi pubblici che potevano servire ad altro? - si chiede invece Giuseppe Di Rosa, del movimento 'Mani libere -. Dopo il danno anche la beffa di dovere comunque spendere gran parte dei soldi previsti e senza godere della festa? Come intendono gli organizzatori affrontare adesso la situazione spese?

Riteniamo che il tutto debba essere fatto con la massima trasparenza".