Estorsioni mafiose a imprenditore, imputato in aula: "Vittima di rappresaglia"

“Doveva darmi dei soldi per delle forniture di calcestruzzo che gli ho fatto, non gli ho mai fatto alcuna cresta come sostiene lui. Quando ha ricevuto il decreto ingiuntivo mi ha promesso che me l’avrebbe fatta pagare e infatti sono qua, sul banco degli imputati”. L’imprenditore Antonino Gagliano, 50 anni, di Siculiana, si è difeso per oltre un’ora al processo, nel quale è accusato di estorsione aggravata ai danni di un collega.

La prima ipotesi di estorsione, aggravata dal metodo mafioso, contestata a Gagliano, difeso dagli avvocati Calogero Meli e Giovanni Rizzuti, riguarda la realizzazione di alcuni alloggi a Porto Empedocle. Gagliano aveva raggiunto un accordo con Colletto al quale avrebbe fornito il calcestruzzo prodotto dalla sua impresa. Colletto lo aveva accusato così: “Durante i lavori nel 2011 due uomini con le magliette della Beton Calcestruzzi, tali Gibilaro e Guarragi (in seguito arrestati ma assolti nell’ambito dell’inchiesta antimafia Nuova Cupola, lo stesso Gibilaro ha dato vita a un’associazione antiracket) si avvicinarono chiedendomi spiegazioni sul perché avessi affidato i lavori di sbancamento e di fornitura di calcestruzzo a due imprese che non erano di Porto Empedocle. Mi dissero che loro non andavano a lavorare a Siculiana e quelli di Siculiana, allora, perché dovevano lavorare a Porto Empedocle?”.

Gagliano, ieri, ha replicato: “A Gibilaro e Guarragi li conosco solo per ragioni lavorative visto che operiamo tutti nel settore dell’edilizia, non hanno mai fatto alcuna richiesta né riferito messaggi per mio conto”. Questo episodio, sostiene l’accusa rappresentata dal pubblico ministero Federica La Chioma, sarebbe stato invece decisivo per convincere Colletto, che si è costituito parte civile con l’assistenza dell’avvocato Giuseppe Piro, a piegarsi alle richieste estorsive perché Gagliano, secondo la versione della presunta vittima, lo avrebbe convinto a pagare per non rischiare danneggiamenti ai mezzi che teneva nel cantiere.