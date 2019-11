Intercettazioni? Nicosia: "Ogni mese mi cambio la macchina apposta ... possono solo impazzire"

Sempre in guardia. Sempre pronto a richiamare i suoi uomini raccomandandosi di non parlare mai al telefono perché le loro conversazioni avrebbero potuto

essere intercettate. E di non parlare "allorquando li incaricava di riscuotere il 'pizzo' o denaro a qualsiasi titolo da terze persone, anche solo per ragioni personali" - ricostruiscono i magistrati della Dda di Palermo che hanno coordinato l'inchiesta antimafia "Passepartout" - .

"Uniche occasioni in cui Dimino ha affrontato questioni mafiose, sebbene sempre in modo criptico e attraverso il tipico linguaggio allusivo, sono quelle in cui si è trovato a bordo dell’autovettura di Antonino Nicosia. Tale ragione risiede nel fatto che Nicosia ha sempre utilizzato per i propri spostamenti autovetture diverse noleggiate e cambiate periodicamente, più o meno ogni quaranta giorni" - prosegue la ricostruzione della Direzione distrettuale antimafia di Palermo - .

Antonello Nicosia, nel corso di un dialogo con Accursio Dimino - intercettato il 30 giugno 2018 - rivelava "di essere ricorso a tale stratagemma per evitare l’installazione di microspie, dimostrando di conoscere molto bene modalità e tempi di attivazione delle intercettazioni".

Nicosia: “io ogni mese mi cambio la macchina apposta, chissà si mettessero in testa di mettere cose, a momenti gliela vado a lasciare, ci vogliono quarantacinque giorni per l'autorizzazione e io gliela vado a lasciare prima. Già ne ho un’altra ordinata ... No ... impazziscono … possono solo impazzire, monta e smonta, monta e smonta che minchia mi interessa”.

Ecco dunque perché - stando alle ricostruzioni dei magistrati della Dda - "tutti i dialoghi captati all’interno delle autovetture in uso ad Antonino Nicosia sono stati intrattenuti sia da Dimino sia dagli altri indagati nella ragionevole certezza di non essere ascoltati". L'inchiesta "Passepartout" è stata coordinata dal procuratore della Dda Francesco Lo Voi, dall’aggiunto Paolo Guido e dai sostituti Geri Ferrara e Francesca Dessì.