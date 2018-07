Processo "Eden5-Triokola", pene aumentate per tre imputati

Pena aumentata da 8 a 10 anni di reclusione per Giuseppe Genova, 52 anni, di Burgio; da 6 a 8 anni per Andrea e Salvatore La Puma di 71 e 42 anni, padre e figlio, di Sambuca di Sicilia. I giudici della seconda sezione della Corte d'appello di Palermo hanno accolto - secondo quanto riporta oggi il Giornale di Sicilia - il ricorso del procuratore generale perché la norma in vigore era stata modificata prevedendo un innalzamento della pena di cui nella sentenza di primo grado non si sarebbe tenuto conto.

Si tratta del processo scaturito dall'operazione antimafia "Eden 5 Triokola". La sentenza di primo grado era stata emessa dal giudice Filippo Serio al termine del processo che è stato celebrato, con il rito abbreviato, al tribunale di Palermo.