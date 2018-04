Quaranta parla di Matteo Messina Denaro: "Fragapane non era ai livelli di arrivare a una persona così in alto"

Matteo Messina Denaro? Scontate, inevitabili, le domande rivolte dai magistrati della Dda di Palermo al collaboratore di giustizia Giuseppe Quaranta. Domande fatte fin dai primissimi interrogatori subito dopo la decisione del cinquantenne favarese di pentirsi. Quaranta si sarebbe limitato, però, soltanto a confermare il fatto che Matteo Messina Denaro sia il capo di Cosa Nostra. Pm: "Di Messina Denaro ha mai sentito parlare? Cioè chi è il capo di Cosa Nostra in questo momento o fino al momento in cui lei è stato al vertice almeno della famiglia di Favara?". Quaranta: "Si parla di Messina Denaro".

Ma Matteo Messina Denaro - di cui s'è tornato a parlare, e con insistenza, nelle ultime ore dopo l'operazione che ha consentito di inviduare, fra Castelvetrano, Campobello di Mazara e Partanna, la rete utilizzata dal capo di Cosa Nostra per lo smistamento dei "pizzini" con i quali impartiva disposizioni agli affiliati - risulterebbe essere irraggiungibile per i componenti del mandamento "Montagna".

I magistrati della Dda, durante uno dei tanti interrogatori, hanno, infatti, letto prima una serie di nominativi e fatto vedere poi delle fotografie a Quaranta. Dopo aver sentito i nominativi, il neo collaboratore di giustizia ha dichiarato e fatto mettere a verbale: "Nessuno di questi soggetti è in grado credo di poter avere contatti con Matteo Messina Denaro, che si dice essere sempre il capo di Cosa Nostra".

I magistrati hanno, naturalmente, tentato di incalzare. Pm: "Per esempio con Fragapane di queste cose non ne avete parlato? Lei poco fa ha detto e io l’ho scritto perchè era un’espressione ...". Quaranta: "Ma non ne poteva parlare Francesco perchè non era...". Pm: "Lei ha detto che fare il nome di Fragapane è come una specie di passaporto". Quaranta: "Sì ma non era a questi livelli di arrivare a una persona così in alto".

Quaranta, su questo punto, non ha mostrato dubbi: nemmeno Francesco Fragapane sarebbe potuto arrivare a Matteo Messina Denaro.