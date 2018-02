"Traffico di droga e gangsterismo", assolto l'italo canadese Leonardo Rizzuto

E’ stato assolto a Montreal Leonardo Rizzuto. L’uomo originario di Cattolica Eraclea era stato arrestato nel 2015. Rizzuto era ritenuto uno dei nuovi capi mafia italo-canadese. L’uomo accusato anche di Gangsterimo e traffico di cocaina. Secondo quanto riferisce l’edizione odierna del Giornale di Sicilia, il 48enne figlio dell’ex capomafia Vito Rizzuto, è già stato scarcerato.

Le intercettazioni a sostegno dell’accusa sarebbero state effettuate in modo illecito dalla polizia canadese e non sono state ammesse al processo. Durante l’inchiesta, la polizia entrò di nascosto, senza autorizzazione del giudice, sette volte in quattro mesi, nell’ufficio dell’avvocato Loris Cavaliere e dei suoi associati sul Boulevard Saint-Laurent a Montreal.

Gli investigatori installarono spie in ogni dove. Il giudice Downs ha respinto tutte le conversazioni intercettate. Nella sentenza, il giudice del tribunale di Montreal ha rilevato la natura “estremamente rara” dell’installazione di microfoni e videocamere nell’ufficio di un avvocato durante un’indagine della Royal Canadian Mounted Police.

La famiglia Rizzuto, originaria di Cattolica Eraclea, non ha mai lasciato i legami con la propria terra, tanti che nella relazione semestrale della Dia si legge così: "nell’Agrigentino riflessi sul territorio potrebbero derivare anche da un’altra faida in corso, interna alla famiglia mafiosa operante in Canada, nella provincia del Quebec, in conseguenza della quale alcuni accoliti del clan Rizzuto potrebbero lasciare quel Paese per rifugiarsi nei territori di origine”.