Estorsioni mafiose ai posteggiatori abusivi, due condanne

Condanne definitive e imminente arresto per uno dei due imputati che, prima del verdetto della Cassazione, si trovava ancora libero. I giudici ermellini hanno dichiarato inammissibile il ricorso dei difensori (gli avvocati Giovanni Castronovo, Antonino Gaziano e Carmelita Danile) e reso irrevocabili le pene decise nei confronti di due imputati dell’inchiesta “Parcometro” che ipotizzava una serie di estorsioni mafiose ai danni dei posteggiatori abusivi della città che sarebbero stati costretti a pagare una parte dell’obolo consegnato dagli automobilisti.

Pietro Capraro, 32 anni, al quale sono stati inflitti 7 anni e 2 mesi di carcere, era già in cella dopo essere stato arrestato e condannato nell’inchiesta di mafia “Nuova Cupola”. Vincenzo Cacciatore, 54 anni, condannato a 6 anni e otto mesi, era invece libero per scadenza dei termini e nelle prossime ore tornerà in cella per espiare la pena.