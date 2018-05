"Convertitevi! Una volta, un giorno, verrà il giudizio di Dio": nella Valle riecheggia l'anatema

"A voi, fratelli e sorelle, che vi trovate invischiati nelle paludi della mafia, desideriamo prolungare l'eco del monito di san Giovanni Paolo II: 'Convertitevi!'. A voi - che siete stati i primi destinatari di quell'appello profetico ci rivolgiamo, con tono sereno e serio, per ribadirvi pure l'invito rivolto da papa Francesco, in un'udienza del 21 febbraio 2015, a chi come voi vive nel male e nel peccato: 'Aprile il vostro cuore al Signore. Il Signore vi aspetta e la chiesa vi accoglie'. In quest'ultimo appello dovete sentire ciò che già il beato Pino Puglisi diceva in una sua omelia del 20 agosto del 1993, nella chiesa parrocchiale di san Gaetano a Palermo: egli, rivolgendosi, immediatamente ai mafiosi di Brancaccio e idealmente a tutti i mafiosi, vi ricordava che anche voi siete battezzati e perciò 'figli di quella chiesa': 'Mi rivolgo ai protagonisti delle intimidazioni che ci hanno bersagliato. Parliamone, spieghiamoci, vorrei conoscervi e conoscere i motivi che vi spingono a ostacolare chi cerca di educare i vostri figli al rispetto reciproco, ai valori della cultura e della convivenza civile'. Noi pastori delle chiese di Sicilia facciamo nostre queste parole del martire don Puglisi e le ripetiamo a voi: accoglietele come un invito alla conversione e come un annuncio di speranza cristiana valido sempre e per tutti". Così, con queste parole, a 25 anni dall'anatema di papa Giovanni Paolo II, i vescovi della Sicilia hanno ripreso l'invito alla "Conversione".

Le parole usate dai vescovi siciliani, richiamando anche il vissuto del beato Pino Puglisi, sono state diverse. Ma il concetto è rimasto - 25 anni dopo - sempre lo stesso: "Lo dico ai responsabili: convertitevi! Una volta, un giorno, verrà il giudizio di Dio".