Licenziamento disciplinare nullo: il giudice reintegra dipendente della Ksm

Il giudice del lavoro di Agrigento, Bartolo Salone, ha dichiarato nullo il licenziamento disciplinare comminato dalla Ksm Spa nei confronti di un dipendente che - dopo ben 33 anni di onorato servizio - nel 2017 ha subito diverse contestazioni disciplinari, alcuni dichiarati “generiche” ed “aspecifiche” ed altre dichiarate “insussistenti” dal giudice.

In particolare, il giudice, accogliendo la tesi dell’impugnativa del licenziamento dall’avvocato Elisabetta Fragapane, difensore del lavoratore, ha dichiarato che non fosse individuabile nessun preciso profilo di responsabilità del dipendente, né dolosa né colposa, nei fatti riportati dal datore di lavoro, dai quali “…non è dato neppure comprendere le ragioni della riferibilità al ricorrente…”.

E' stato riconosciuto il diritto alla tutela reale “forte”, quindi il datore di lavoro è stato condannato a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro e a risarcirgli il danno versandogli un’indennità commisurata all’ultima retribuzione globale dal giorno del licenziamento fino a quello dell’effettiva reintegra, in misura non superiore a dodici mensilità, nonché al versamento, per il medesimo periodo, dei contributi previdenziali e assistenziali, maggiorati degli interessi legali.