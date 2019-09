Non si fermano le demolizioni a Torre di Gaffe: le ruspe tornano a lavorare

Licata perde il dirigente "antiabusivismo", ma questo non ferma le operazioni di demolizioni del patrimonio non in regola.

Nella giornata di ieri, come racconta il quotidiano La Sicilia in edicola oggi, è stata infatti effettuata l'immissione in possesso da parte del Comune di un immobile nella zona di Torre di Gaffe costruito in zona di inedificabilità assoluta.

Come riferisce il quotidiano catanese, si sta procedendo allo svuotamento dell'immobile e si procederà alla demolizione. Ad oggi sarebbero in calendario almeno altri tre abbattimenti sempre nella medesima zona.