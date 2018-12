“Concertone” di Capodanno, svelato il nome della band: saranno i Tinturia ad infiammare l'ultima notte dell'anno. Il palco di piazza Municipio ha, finalmente, dei protagonisti. Ad esibirsi la notte del 31 dicembre, sarà Lello Analfino.

L’artista, che non poche settimane fa si è esibito in piazza San Francesco, sarà la voce del Capodanno agrigentino. Da mezzanotte e trenta in poi, l’appuntamento sul palco di piazza Municipio.

Agrigento accoglierà il 2019 a ritmo di musica, Lello Analfino è tra gli artisti più apprezzati del panorama musicale siciliano e non solo. Per questo, quasi certamente, la piazza Municipio sarà gremita in ogni dove.

Sono migliaia gli agrigentini che ogni anno, scelgono di trascorrere l’ultima notte dell’anno per le vie del centro città. Quest’anno a scandire il ritmo della loro notte di San Silvestro, sarò un agrigentino doc: Lello Analfino.