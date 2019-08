L'Open Arms richiama i turisti, Salvini sullo sbarco: "Dei 27 scesi, 8 non sono minorenni"

"Mi riferiscono da Lampedusa che dei 27 immigrati per i quali è stato ordinato lo sbarco in quanto minorenni, già 8 si sono dichiarati maggiorenni! Vedremo gli altri... . Dopo i 'malati immaginari', ecco i 'minorenni immaginari'! Però quello cattivo è Salvini. Mentre altri cedono, io non cambio idea". Lo ha scritto, su Facebook, il ministro dell'Interno Matteo Salvini. La Ong aveva comunicato al tribunale dei minori che sono: due di 15 anni, undici di 16 e quattordici di 17 anni; 26 ragazzi e una ragazza.

Lo Sco al ministero dell'Interno

Lo Sco della polizia di Stato, da stamani, è al ministero dell'Interno per acquisire documenti - su delega della Procura di Agrigento - sul caso Open Arms. L'acquisizione non è ancora ultimata.

Open Arms e turisti

Esattamente per come era già accaduto, in altre occasioni passate: l'ultimissimo caso quello della Sea Watch3, l'Open Arms - in un sabato post Ferragosto - si è trasformata in una sorta d'attrazione per i turisti. In mattinata, il via vai di scooter e auto a Cala Francese, vicino Punta Sottile, nella zona dell'aeroporto, dove alla fonda si trova la nave di Open Arms, con i naufraghi che aspettano di potere sbarcare. Qualche turista - secondo quanto riporta l'Ansa - scatta una foto, altri chiedono: "Li fanno sbarcare? Quando?". Attorno alla Open Arms ci sono i mezzi navali militari che tengono a distanza le imbarcazioni private che tentano di avvicinarsi per scrutare da vicino i migranti.

Poi nel pomeriggio, quando s'è diffusa la notizia dello sbarco dei 27 migranti minorenni, le stesse scene si sono ripetute nei pressi di molo Favarolo: zona militare, area sbarrata ad ogni possibile curioso.

Nessun isolano invece si ferma ad ammirare quelle che, per i lampedusani, sono scene già viste. E non mancano le riprovazioni: "Ma perché non li portano da un'altra parte?" - dice un ragazzo che lavora per un affitta-barche - . "Prima la Mare Jonio, poi la Sea Wacth, ora la Open Arms - aggiunge - . Questa storia non finirà mai". Anche tra i pescatori i mugugni sono molti. "Queste persone vanno salvate senza dubbio perché è la legge del mare che lo impone, ma è mai possibile che nessuno pensa a noi? Ai nostri problemi? Ai pericoli che corriamo per colpa dei libici quando andiamo a pescare in acque internazionali?" - si lamenta, secondo quanto riporta l'Ansa, Antonio - . E il proprietario di un resort, a cala Creta, rincara la dose: "Ma perché non li portano in Spagna, è mai possibile che debbano venire tutti qui: basta. Certo, vanno salvati, ma non se ne può fare carico l'Italia. Noi qui abbiamo tanti di quei problemi, e invece si parla sempre dei migranti. Va trovata una soluzione a livello europeo ma definitiva".