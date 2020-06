Due micro-sbarchi nel giro di mezz'ora: bloccati 17 tunisini e ivoriani

Un barchino, con quattro tunisini e altrettanti ivoriani, è stato avvistato e bloccato da una motovedetta della Guardia di finanza. Il piccolo "gozzo" stava facendo rotta verso l'isola dei Conigli. E' stato scortato verso molo Favarolo dove gli 8 migranti sono stati fatti sbarcare. Poco dopo nove tunisini sono stati bloccati a Cala Madonna. I migranti erano riusciti già a lasciare l'imbarcazione e stavano camminando verso la strada. Anche loro sono stati portati all'hotspot di contrada Imbriacola dove si trovano, adesso, 20 immigrati.

La struttura era stata svuotata appena poche ore prima. In mattinata, infatti, i 95 tunisini, fra cui 9 minori, sbarcati nella tarda serata di ieri, erano stati caricati sul traghetto di linea per Porto Empedocle. Tutti, dopo lo sbarco a Porto Empedocle, sotto scorta della polizia, verranno trasferiti a Siracusa.

"Nel silenzio più totale sta ricominciando l'invasione. Altri 95 tunisini (ma da che guerra scappano in Tunisia?) sbarcati oggi a Lampedusa. A fine maggio oltre 5000 clandestini sbarcati in Italia contro i 1500 dello stesso periodo dell'anno precedente. È l'unica voce che abbiamo in attivo in Italia, è l'unica voce di crescita quella degli sbarchi di clandestini". Lo afferma, secondo quanto riporta l'Ansa, Roberto Calderoli della Lega. "Il Governo non fa nulla, Malta li spinge nelle nostre acque e le Ong hanno ripreso a scorrazzare libere e incontrollate tra le acque libiche e le nostre. E siamo solo all'inizio. Avanti così a fine estate ne arriveranno più di 200mila... Ma poi vorrei capire una cosa: in Italia e in Europa abbiamo regole anti Covid molto rigide, ci sono Stati che hanno chiuso le loro frontiere ai turisti italiani e noi invece cosa facciamo? Accogliamo sul nostro territorio migliaia di clandestini di cui non sappiamo la provenienza e cosa sta succedendo a livello sanitario nei loro Paesi di provenienza? Per cui porti e aeroporti chiusi per gli italiani ma porti aperti per i clandestini? Siamo veramente alla follia", conclude.