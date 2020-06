L'incendio dei "cimiteri" dei barconi, s'accendono le telecamere di Quarta Repubblica

Le telecamere di Quarta Repubblica - il programma televisivo di Rete 4 che analizza, in maniera approfondita, i maggiori eventi del Paese - si sono accese su Lampedusa. Giornalista ed operatore tv stanno realizzando immagini ed interviste fra l'area di Cala Salina, nello slargo attiguo al campo sportivo, e Capo Ponente dove venerdì notte sono stati incendiati i barconi utilizzati dai migranti per arrivare fino alla più grande delle isole Pelagie.

La notte d'inferno di Lampedusa e il significato di quei due giganteschi roghi non sono, dunque, per fortuna, passati inosservati. Nelle ore successive al doppio incendio doloso è anche intervenuto il ministo degli Interni Luciana Lamorgese: "Lo Stato c'è. Dobbiamo individuare i responsabili che tentano di alimentare tensioni e offendono la solidarietà e la generosità della comunità lampedusana. Il Viminale sta profondendo ogni sforzo per affrontare la difficile situazione dell'isola a seguito della pressione migratoria nel Mediterraneo".

Ad essere intervistati anche coloro - i vigili del fuoco del distaccamento aeroportuale - che sono stati costretti a domare le altissime fiamme. Pompieri che, dopo una notte d'inferno, all'alba, si sono trovati in difficoltà: alle 5 le riserve idriche del distaccamento aeroportuale erano finite. Le operazioni di spegnimento sono state, infatti, ultimate riempiendo l'acqua necessaria direttamente dal mare.

Stasera, in prima serata, durante il nuovo appuntamento di Nicola Porro, verrà quindi trasmesso un ampio reportage su quanto, nelle ultime settimane, sta avvenendo a Lampedusa. Episodi sui quali sta indagando la Procura della Repubblica di Agrigento.