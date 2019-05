Caso "Sea Watch 3", il magistrato Spataro: "Se necessario scendiamo in piazza in onore dei colleghi di Agrigento"

"Sento il dovere di dirvi che leggendo la decisione della Procura di Agrigento mi sono emozionato in maniera forte: il procuratore ed i suoi magistrati fedeli alla legge, indagano ma tutelano le persone. Dovrebbe essere la normalità ma non sempre è così, indipendentemente dai deliri che ci circondano, ignorando le disposizione di legge e la dovuta tutela dei diritti umani". Lo ha scritto il magistrato Armando Spataro, ex procuratore presso il tribunale di Torino, ex procuratore di Milano e coordinatore del gruppo specializzato nel settore dell'antiterrorismo.

"Senza retorica, mi inchino di fronte ai colleghi di Agrigento - ha aggiunto - . Stringiamoci attorno a loro, se necessario scendiamo in piazza in loro onore, parliamo e informiamo".

Il magistrato è intervenuto pubblicamente in difesa del procuratore capo di Agrigento, Luigi Patronaggio, e di tutta la sua "squadra".