Incidenti stradali, Comune condannato a pagare i danni

Uno è caduto a causa del marciapiede dissestato, un altro – a causa di una recinzione di lamiera posizionata malamente – è andato a sbattervi contro e un terzo è inciampato in una buca sulla strada. Sono tutti debiti – derivanti da richieste e da sentenze di condanna al risarcimento danni – quelli di cui il consiglio comunale di Porto Empedocle ha approvato la legittimità. Perché anche a Porto Empedocle, come nel resto dell’Agrigentino, il Comune viene sistematicamente citato in giudizio.

In un caso, il giudice di pace ha condannato l’ente al risarcimento dei danni fisici – quantificati poco più di due mila euro, la richiesta era invece di 5 mila euro – subiti da un uomo che è caduto a causa di un marciapiede dissestato. Il tribunale di Agrigento ha invece condannato il Municipio al risarcimento dei danni fisici e materiali subiti – 3.200 euro - da un cittadino che, alla guida della sua autovettura, è andato a sbattere contro una recinzione di lamiera – a dire dell’attore mal posizionata - che delimitava un cantiere lungo la via Empedocle ed infine il giudice di pace ha condannato il palazzo di città al pagamento di 2.313 euro in favore di un minore che, nel febbraio del 2016, scendendo dall’autovettura dei genitori è inciampato ed è caduto a terra a causa di un dissesto sull’asfalto.