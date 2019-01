Sfonda il guard-rail e finisce in un canale di scolo: ferita una 30enne

Sfonda il guard-rail e finisce fuori strada. Una trentenne di Licata è rimasta ferita, ed è stata portata al pronto soccorso dell’ospedale “San Giacomo d’Altopasso”, dopo un incidente – verificatosi all’una circa della notte fra mercoledì e ieri - lungo la strada statale 115, al bivio per Marina di Palma.

La donna era alla guida di una Citroën C3 quando, verosimilmente per un colpo di sonno, è uscita fuori strada finendo in un canalone di scolo. Sul posto, per oltre 3 ore: da poco dopo l'una alle quattro, hanno lavorato i vigili del fuoco. La trentenne è stata soccorsa da un’autoambulanza del 118, mentre dei rilievi – per ricostruire l’incidente - si è occupata la Guardia di finanza. La donna è stata portata al "San Giacomo d'Altopasso" dove i medici le hanno diagnosticato lievi ferite.