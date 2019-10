Incidente sulla statale 123, auto si ribalta: muore in ospedale un 83enne

Ha perso il controllo della sua auto, una Fiat Punto, per poi fare carambola per strada e capovolgersi nella carreggiata. A bordo della vettura un anziano signore di 83anni. L’uomo, che è stato trasportato d’urgenza in ospedale, è morto dopo giorni. La vittima si chiamava Carmelo Curto ed era di Castrofilippo.

L’anziano signore era stato soccorso prima da un infermiere, per poi essere estratto, dalle lamiere della sua auto, dai vigili del fuoco. Il fatto è avvenuto sulla statale, strada che collega Canicattì con Campobello di Licata. Carmelo Curto era stato trasportato d’urgenza al “Barone Lombardo”, l’uomo dopo delle complicazioni non ce l’ha fatta.