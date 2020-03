L'incidente sulla statale 640, l'automobilista 30enne era sobrio

Non è risultato essere né ubriaco, né sotto l’effetto di sostanze stupefacenti il romeno trentenne che, nella tarda mattinata di domenica, è stato, suo malgrado, protagonista di un bruttissimo incidente stradale lungo la statale 640, nei pressi di contrada Caos. La sua autovettura, una Mercedes cabrio, per evitare l’impatto frontale con un’altra autovettura che stava sopraggiungendo dall’opposto senso di marcia, è “volata” da un piccolo ponte ed è finita nel sottostante terrapieno, a pochi metri dal fiume.

L’uomo, in via precauzionale, è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento dove è stato sottoposto, come da routine, a tutti i necessari accertamenti. I risultati sono stati acquisiti ieri mattina dai poliziotti della sezione Volanti della Questura che si sono occupati della ricostruzione della dinamica dell’incidente stradale.