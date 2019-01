Fuoco in due case disabitate, roghi divampati a causa di petardi?

I vigili del fuoco sono dovuti intervenire, durante la notte fra il 31 dicembre e il primo gennaio, per un incendio cassonetto a Licata, per un rogo, in via Caldara a Siculiana, che ha interessato un casolare disabitato e per un altro incendio, in via Reale a Favara, sviluppatosi in una casa fatiscente e disabitata.

Non è chiaro cosa abbia fatto originare la scintilla iniziale dei tre diversi roghi: forse un petardo gettato laddove non avrebbe dovuto depositarsi? Oppure, in tutti i casi, si è trattato di incendi appiccati ad arte da qualcuno? Ad occuparsi delle indagini sono i carabinieri.