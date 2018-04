Contestazione di inadempienze alla Girgenti Acque, l'Ati affida l'incarico al legale

L'assemblea territoriale idrica ha approvato l'ordine del giorno che da incarico all'avvocato Giuseppe Mazzarella di avviare l'iter di contestazione delle inadempienze della Girgenti Acque. Come ha spiegato il presidente dell'Ati Vincenzo Lotà, sindaco di Menfi, dopo il voto il legale invierà alla società delle diffide impegnando il gestore a dare riscontro entro un lasso temporale fissato. Dopo che la società risponderà alle contestazioni l'assemblea valuterà se la strada della rescissione sarà praticabile.

Insomma, si procede con i piedi di piombo, e probabilmente qualcuno sarà rimasto deluso a causa di false aspettative ingenerate da chi vedeva nel voto di stamattina la possibilità di una cacciata del gestore privato. In realtà quello di oggi è l'inizio di un percorso che dovrà seguire tempi e iter dettati dal legale, nel tentativo di minimizzare gli eventuali ricorsi della Girgenti Acque, che sicuramente non sarà disposta a cedere velocemente la mano.

La parola d'ordine di oggi è stata quindi "responsabilità", per quanto nessuno tra i sindaci ha al momento la certezza dell'esistenza di una vera e propria "pistola fumante" che possa garantire in modo inequivocabile la rescissione. Ad ogni modo, anche qualora l'iter fosse avviato, la società continuerebbe a gestire ancora per lungo tempo, sia perché prima dovranno pronunciarsi le corti, ma anche perché attualmente manca qualsiasi alternativa immediatamente praticabile.