Differenziata, Hamel contro i sindacati: "Non siamo in ritardo con i pagamenti"

"Il Comune di Agrigento non ha alcun ritardo nel pagamento delle ditte appaltatrici del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti in quanto ancora oggi non è scaduto il temine di pagamento delle fatture emesse dalle stesse". L'assessore all'Ecologia Nello Hamel così interviene in merito all'astensione dei lavoratori dal comparto che domani saranno in assemblea per contestare, dicevano i sindacati, il mancato rispetto delle tempistiche previste nei pagamenti delle fatture da parte del Municipio.

"E' assolutamente inammissibile - dice Hamel - che la protesta degli operatori ecologici possa essere finalizzata a spingere il Comune ad effettuare pagamenti per i quali nella realtà non c'è ancora alcuna ritardo rispetto ai termini di liquidazione. Ed inoltre si ricorda che il Comune di Agrigento è tra i pochi comuni virtuosi che effettuano i pagamenti puntualmente".

L'assemblea dei lavoratori, comunque, si svolgerà regolarmente e questo comporterà, annucia Hamel, disagi nella raccolta del cartone (che sarà raccolto mercoledì 27) ma non dell'umido. Forse. Infatti, già in seguito alla precedente assemblea si registrarono diversi casi di mancato ritiro proprio del rifiuto umido, frutto secondo il Comune di una minore "attenzione" da parte degli operatori a svolgere il proprio lavoro in quel giorno di mobilitazione. Ad oggi, va ricordato, non è stato ancora revocato lo stato di agitazione proclamato dai sindacati nelle scorse settimane.