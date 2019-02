Troppi furti in villa, gli abitanti di Zingarello: "Autorizzateci a montare le telecamere in strada”

Dopo i recenti colpi messi a segno dalla “banda degli infissi” e i numerosi furti in villa subiti, gli abitanti di Zingarello vogliono dotare il quartiere balneare di un impianto di video sorveglianza. La decisone è emersa nel corso di un incontro del comitato di zona. Gli abitanti hanno accolto la proposta avanzata dall’associazione “Zingarello d’amare”.

“Da sempre - dicono i responsabili dell’associazione - ci siamo sentiti abbandonati dal Comune che si ricorda di noi solo in occasione della notifica delle bollette dei tributi locali. A nostre spese abbiamo: asfaltato e illuminato le strade. I recenti furti ci preoccupano - spiegano ad AgrigentoNotizie - e consapevoli delle sempre più limitate risorse a disposizione delle forze dell’ordine, siamo disposti, ancora una volta, a mettere mano al portafogli per garantire una sorveglianza costante della zona. Nei prossimi giorni - conclude l’associazione - inoltreremo, agli organi competenti, le dovute richieste di autorizzazione per la realizzazione di un impianto di video sorveglianza da installare in tutte le strade di accesso a Zingarello”.