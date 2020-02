Sciacca saluta Salvatore, il parroco: "Parla il nostro silenzio"

Sono stati celebrati, ieri, i funerali del piccolo Salvatore. Il bambino di quattro anni che ha perso la vita cadendo da un carro allegorico. Ieri, una chiesa San Michele stracolma, l’ultimo saluto al piccino. Una bara bianca, i palloncini e lo strazio di un’intera comunità.

“Parla più il nostro silenzio che le nostre parole. E la nostra presenza, il nostro esserci, qui accanto”. Questo un passaggio dell’omelia di padre Stefano Nastasi. Il parroco, secondo quanto fatto sapere da La Sicilia, ha presieduto la messa dedicata al piccolo “Totò”.

“È per tutti noi fratello e figlio perché quando viene meno il volto innocente di un bambino è a tutti che appartiene, ci è comune. E bisogna piangerlo insieme e chiedere al signore una consolazione per tutti”. La chiesa di Sciacca era piena in ogni ordine di posto. Per consentire ai genitori l’ingresso in chiesa è stato necessario un cordone umano della Crocerossa. Durante i funerali del bimbo, Sciacca si è fermato. Negozi chiusi e tanto dolore. L’uscita della piccola bara è stata accompagnata con degli applausi.