Mai più allagamenti e tragedie: al via la pulizia del fiume Akragas, ma non soltanto

Si comincia. E saranno lavori di pulizia - quelli dei corsi d'acqua - che serviranno a scongiurare nuovi allagamenti ed emergenze. Domattina verranno consegnati i lavori del fiume Akragas ad Agrigento e quelli del torrente Sparacia a Cammarata, nonché quelli dei tre valloni a Ribera. L’iter è stato curato dal Genio civile di Agrigento, nei tempi imposti dal presidente Musumeci. Al Genio civile della città dei Templi è stata affidata anche la progettazione e la direzione dei lavori.

Il presidente della Regione Nello Musumeci e l’assessore alle Infrastrutture e Mobilità solo otto giorni fa si erano impegnati a far iniziare i lavori di pulizia di alcuni corsi d’acqua in provincia di Agrigento. Domattina, appunto, la consegna di interventi per complessivi 1.200.000 euro. Ma non sono i soli visto che sono già in corso quelli sul fiume Salso a Licata e al torrente Cantarella a Comitini, per una spesa complessiva di 688 mila euro. E poi, in settimana, "saranno consegnati anche i lavori del torrente Mandrarossa di Menfi - rende noto il capo del Genio civile di Agrigento, l'ingegnere capo Duilio Alongi, - e quelli del vallone San Marco di Sciacca".

Domattina, dunque, sarà il giorno della consegna dei lavori di pulizia del fiume Akragas di San Leone, del torrente Sparacia nel territorio di Cammarata - opera richiesta con forza dal sindaco Vincenzo Giambrone - e di tre valloni, in un unico progetto, nel territorio di Ribera.