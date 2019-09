Finto agente Enel si fa dare 620 euro per un contratto, truffatore seriale nei guai

Finto agente Enel si fa dare 620 euro da un anziano per stipulare un contratto di fornitura di energia elettrica che, in realtà, non sarà mai formalizzato. Per un trentaduenne di Canicattì, Gioacchino Militello, già arrestato e condannato in passato per fatti simili, si avvicina il momento del processo.

Il pubblico ministero Alessandra Russo ha fatto notificare l'avviso di conclusione delle indagini nei confronti dell'uomo, che ha nominato come difensore l'avvocato Calogero Lo Giudice, al quale vengono contestati i reati di truffa e sostituzione di persona.

Il raggiro sarebbe avvenuto a Castrofilippo nel 2014.