Pensionato scomparso da 8 giorni, sospeso il piano provinciale di ricerche

Il piano provinciale di ricerche persone scomparse, attivato una settimana fa dalla Prefettura di Agrigento, è stato sospeso. Giuseppe Fallea, il pensionato ottantaquattrenne di Favara che è sparito fra mercoledì 13 e giovedì 14, non si trova. Così come non è stata individuata neanche la sua macchina: una Chevrolet Matiz grigia, anno 2005, targa: DH249GW. L’anziano è stato cercato in tutta Favara, ad Agrigento, a Canicattì e Castrofilippo, a Palma di Montechiaro e Licata ed ancora – percorrendo tutta la costa - a Porto Empedocle e non solo. Il rastrellamento realizzato dalla task force – composta da carabinieri, vigili del fuoco e volontari della Protezione civile – non ha però prodotto il risultato sperato. Neanche gli elicotteri dell’Arma e dei pompieri sono riusciti, perlustrando dall’alto, a cavare indizi. Ecco dunque che la decisione – così come è avvenuto in occasione di altre scomparse registratesi in provincia – è stata presa: piano di ricerche provinciali sospeso. Qualora dovessero emergere elementi per rintracciare l’anziano, il piano della Prefettura verrà immediatamente riattivato.

Appare scontato che, nei prossimi giorni, i carabinieri della tenenza di Favara continueranno a sviluppare possibili attività investigative. Perché la domanda che si fanno tutti, soccorritori compresi, è una soltanto: che fine ha fatto Giuseppe Fallea? E dove si trova la sua utilitaria? Mercoledì, i sommozzatori dei vigili del fuoco hanno anche scandagliato la diga di Naro. Il bacino artificiale “San Giovanni” faceva parte del territorio delle ricerche e dunque, pur non essendoci elementi o segnali particolari che lasciassero ipotizzare che il pensionato 84enne di Favara potesse trovarsi fra la diga e la boscaglia circostante, anche quell’area è stata setacciata.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Dell’ottantaquattrenne – nonostante anche i molteplici appelli lanciati affinché arrivassero segnalazioni - s’è persa ogni traccia.