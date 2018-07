Omicidio Contrino, l'indagato chiede la scarcerazione al Riesame

Il settantanovenne favarese Vincenzo Galiano, attraverso il legale di fiducia: Calogero Vetro, ha fatto ricorso al Riesame per chiedere la scarcerazione. All'inizio del mese, il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Agrigento, Alessandra Vella, ha convalidato il suo arresto ed ha disposto la custodia cautelare in carcere.

Galiano è reo confesso dell'omicidio, a colpi di pistola, di Baldassare Contrino, 73 anni. L'omicidio avvenne, in contrada Caltafaraci fra Agrigento e Favara, dopo una lunga serie di contrasti pregressi. Galiano sarebbe sopraggiunto per caso e sarebbe scoppiata una lite sfociata in tragedia.