Scoppia l'incendio mentre l'auto è in marcia, impiegato salvo in extremis

Momenti di paura, ieri mattina, per un dipendente di Girgenti Acque. L’autovettura di servizio, quella che stava guidando lungo via Olanda: nel centro di Favara, all’improvviso ha preso fuoco. L’uomo è riuscito a mettersi in salvo appena in tempo e a lanciare l’allarme. In via Olanda si sono precipitati i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento e i carabinieri della tenenza cittadina. Non è chiaro da cosa sia dipeso il guasto che ha innescato, mentre l’utilitaria era in marcia, l’incendio. Per fortuna, l’impiegato di Girgenti Acque è riuscito a mettersi in salvo.