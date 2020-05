Doppio sbarco nella notte a Lampedusa: migranti ospitati in parrocchia

Due piccole imbarcazioni, con a bordo prima 10 tunisini e poi 43 subsahariani, sono arrivate stanotte fra cala Madonna e l'isola dei Conigli di Lampedusa. I migranti, fra i quali 24 donne, si trovano al momento su molo Favarolo. Il traghetto di linea, Porto Empedocle-Lampedusa, ieri sera non ha mollato l'ancora da Porto Empedocle e dunque stamani non è stato possibile procedere al trasferimento.

Le condizioni del mare continueranno, verosimilmente, ad essere proibitive anche stanotte e quindi, a quanto pare, per il secondo giorno consecutivo il servizio di collegamento marittimo dovrebbe rimanere sospeso.

I migranti saranno trasferiti nella "Casa della fraternità", struttura gestita dal parroco dell'isola don Carmelo La Magra. L'hotspot dell'isola, infatti è stracolmo visto che ospita 116 persone sbarcate da una settimana e in quarantena. Non potendo rimanere per la seconda notte consecutiva su molo Favarolo, la decisione è stata quella di trasferirli nella struttura della parrocchia.