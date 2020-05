Interi quartieri riforniti, i volontari hanno donato migliaia di mascherine agli empedoclini

Hanno lavorato per tutto quanto il week end avendo in testa un solo obiettivo: distribuire mascherine agli empedoclini. Il Comune di Porto Empedocle, con un servizio totalmente gratuito, ha rifornito la città di mascherine. Al lavoro, per diversi giorni, i volontari dell’Aeop ma anche il direttivo delle “Mascherine di Vigata”.

Un’operazione che ha richiesto tempo e persone, ma che è riuscita a raggiungere centinaia di case. In tanti, anche ieri, hanno bussato alla porta degli empedoclini “donando” dispositivi di sicurezza.D

Sono migliaia le mascherine realizzate, per una fabbrica solidale che non ha conosciuto ostacoli. Ieri sono stati raggiunti i residenti della zona del Bellavista, Vincenzella, ma anche Ciuccafa. Nel week end, dunque, sono state distribuiti circa mille dispositivi di sicurezza.