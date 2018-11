"Diffamazione", il giudice di pace ha assolto Giuseppe Arnone

Il giudice di pace, accogliendo la richiesta dell'avvocato Daniela Principato, ha assolto Giuseppe Arnone dall'accusa di diffamazione. "E' la quarta assoluzione consecutiva, nel giro poche settimane" - ha tenuto a sottolineare, nel dare notizia dell'assoluzione, l'avvocato Principato - . Rigettate dunque le richieste della parte civile: dell'avvocato Marco Patti difensore di Salvatore Patti.

L'udienza - secondo quanto ha reso noto l'avvocato Daniela Principato - ha anche visto momenti di tensione quanto il pubblico ministero ha chiesto l'assoluzione di Arnone ritenendo non più configurabile alcuna ipotesi di reato. "Il Pm ha messo in rilievo che lo scritto per il quale Arnone era stato querelato da Salvatore Patti era un atto processuale interno ad una causa civile, una ricusazione, e quindi Arnone godeva della tutela della scriminante dell'articolo 598 del codice penale" - ha ricostruito, con una nota stampa, la difesa di Arnone - .

Dopo dei momenti di tensione, dunque, si è arrivati al verdetto: assoluzione per Giuseppe Arnone.