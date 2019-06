Demolizioni, la seconda villetta abusiva non esiste più: chiusa la prima fase

Anche la seconda villetta abusiva di Cala Galera, all'interno della riserva naturale Isola dei Conigli, è stata rasa al suolo. La primissima fase delle demolizioni degli immobili abusivi - per i quali c'è stata l'immissione in possesso una settimana fa - è, al momento, conclusa. C'è da aspettare il ricorso fatto al Tar dai proprietari di un'altra villetta realizzata sempre all'interno della riserva naturale

Per procedere oltre, per fare arrivare la ruspa al quarto immobile da radere al suolo sempre nella riserva naturale, sarà necessario prima realizzare la cosiddetta immissione in possesso del bene. Erano otto, adesso sono rimasti sei, le villette - realizzate, in maniera abusiva, nella riserva naturale - da abbattere. Poi si passerà a quelli realizzati sulla fascia costiera, entro i 150 metri. Così procedendo si dovrebbe arrivare ad eliminare circa 42 abusi. Le sentenze passate in giudicato sono però 54.