Danni agli arredi esterni della chiesa, si acquisiscono i filmati

Ad agire dovrebbe essere stato un cinquantenne agrigentino. I poliziotti della sezione “Volanti” della Questura di Agrigento, ieri, erano all’opera per cercare di acquisire – laddove possibile – le immagini dei sistemi di video sorveglianza pubblica e privata. Il tutto, naturalmente, per analizzare i frame e tentare di identificare l’uomo che ha devastato gli arredi esterni della chiesa di Santa Croce, nel rione periferico di Villaseta.

Nonostante il trascorrere delle ore – il raid vandalico è stato realizzato nella mattinata di lunedì – i poliziotti hanno continuato, seppur in sordina, nell’attività investigativa. Ricostruzioni, accertamenti e verifiche per dare una identità all’uomo che non soltanto ha creato dei danni, ma che ha anche spaventato – forse terrorizzato - i fedeli che si trovavano in chiesa.