Covid-19 e "fase 2": piazza Cavour e via Atenea tornano a popolarsi? Scattano i controlli per scongiurare assembramenti

Come se nulla fosse successo? Come se la pandemia da Covid-19 fosse ormai uno "spettro" lontano, molto lontano? E' stato segnalato un assembramento, questa mattina, nella centralissima piazza Cavour. Uomini, donne e bambini (verosimilmente piu nuclei familiari) si trovavano a poca distanza l'uno dagli altri. Pare, dunque, senza le necessarie misure di distanza interpersonale.

Nel gruppo, soltanto una persona indossava la mascherina e i guanti. Tutti gli altri erano privi dei presidi di sicurezza. Dell'accaduto si sono interessati polizia e carabinieri. E' intervenuta anche una pattuglia, ma non sono state trovate molte persone nello stesso, identico, posto.

Controlli mirati sono stati fatti dai carabinieri, anche perchè è stato registrato un pò di movimento, in via Atenea. Nessun assembramento e' stato pero' trovato. Solo piu persone, rispetto alle scorse domeniche, che facevano footing o che erano uscite per comprare il giornale.

Le forze dell'ordine continuano a presidiare il territorio cittadino, e non solo, per sincerarsi che le prescrizioni anti-Covid continuino ad essere osservate. Fra poche ore partira' la "fase 2" che allenterà le maglie dei divieti ma che non sara' un "liberi tutti". Il distanziamento sociale dovrà - è fondamentale per continuare a contenere il rischio contagi - restare la priorità.

Saranno proprio gli assembramenti che verranno, d'ora in avanti, controllati, dispersi e sanzionati. Le forze dell'ordine di Agrigento e provincia terranno d'occhio, laddove possibile, anche gli spostamenti. Ma ci si preoccupera' di piu, appunto, degli assembramenti.