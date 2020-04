Tampone a fine isolamento dopo il rientro in città, test positivo: c'è un nuovo contagiato

Ancora un caso a Canicattì dove i contagiati - secondo quanto rende noto il sindaco Ettore Di Ventura - sono arrivati a 4. E questa volta non si tratta di operatori sanitari del "Barone Lombardo", ma di una persona che è rientrata in città e che è stata sottoposta al termine della quarantena - come impone l'ordinanza del presidente della Regione - a tampone rinofaringeo. Test che ha dato esito positivo. I casi che riguardano Canicattì - e non i canicattinesi - sono però di più visto che è risultata positiva una dottoressa del reparto di Medicina che vive nell'Ennese e un medico e una infermiera - che lavorano sempre all'ospedale "Barone Lombardo" - che vivono a Licata.

"Mi è stato notificata pochi minuti fa la conferma del quarto caso nella nostra città - ha spiegato il sindaco di Canicattì - . Si tratta di un soggetto rientrato nella nostra città che è stato sottoposto a tampone rinofaringeo a ridosso della conclusione del periodo di quarantena. Ho subito contattato telefonicamente il soggetto che mi ha rassicurato sul suo stato di salute e sulle misure precauzionali adottate durante l'isolamento domiciliare effettuato. Così come previsto dai protocolli sanitari, sarà cura dell'azienda sanitaria provinciale ricostruire i contatti sociali del soggetto in questione". Di fatto, a Canicattì è ripartita l'indagine epidemiologica.

"Anche in questo caso vi prego di evitare la caccia all'identità del soggetto in questione - ha aggiunto il sindaco Di Ventura - . Le misure restrittive adottate dal Governo non devono essere applicate in misura proporzionale al numero di casi presenti nella nostra città. Non ci sentiamo di escludere un aumento dei contagi nei prossimi giorni a causa dell'incremento del numero di tamponi che verranno effettuati. Per questi motivi che vi prego - ha ribadito l'amministratore - di continuare a rimanere a casa e di continuare ad aiutarci anche attraverso le segnalazioni eventuali assembramenti".