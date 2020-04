Saracinesche alzate e luci accese: flashmob di bar, pub e ristoranti, commercianti pronti alla protesta plateale

Al momento è poco più di un gruppo Whatsapp, ma la protesta ormai serpeggia in modo abbastanza chiaro anche tra i commercianti agrigentini, alcuni dei quali sono pronti ad alzare saracinesca in modo simbolico. Un'iniziativa che prende spunto da quanto si sta facendo anche in altre parti d'Italia, al grido ""#risorgiamoItalia".

Le riaperture, sia chiaro, non consentiranno l'accesso al pubblico, ma saranno solamente appunto simboliche, per dare il segno della difficoltà del comparto, che si è oggi dovuto rassegnare alle misure imposte attualmente dal Governo nazionale che hanno rinviato alla "Fase 2" ogni possibilità di tornare al lavoro.

Alle 21 di oggi, dopo quasi due mesi di stop forzato, pub, ristoranti e bar alzeranno le loro saracinesche, accenderanno le luci e daranno vita a quello che una sorta di flash mob nazionale. All’iniziativa parteciperà anche l'associazione "Food and Beverage" di Racalmuto, coordinata dal presidente Sergio Schillaci e dal vice presidente Salvo Sardo. Gli esercenti - dotati di tutti i dispositivi di protezione individuale e nel rispetto delle norme di distanziamento sociale - domani consegneranno le chiavi dei locali al sindaco Vincenzo Maniglia affinché le faccia arrivare sui tavoli del Governo. Di fatto la situazione finanziaria, adesso, è più che allarmante: tutti o quasi - e vale per Racalmuto come per Agrigento e per tutta la penisola - sono sull'orlo del fallimento.

Da ieri, simbolicamente, sono migliaia le attività di ristorazione che stanno protestando in questo modo silenzioso e pacifico per esprimere la volontà di tornare in piena attività.

"Questo evento - dicono gli esercenti - è un tentativo di porre al centro del dibattito nazionale la drammatica situazione di un settore che mette in moto l'economia e che in questo momento è nel panico. Non sappiamo quali saranno le modalità di apertura, i tempi ma soprattutto come si svilupperà nei prossimi mesi, se non anni, la gestione del nostro lavoro". Attività chiuse per decreto, ricavi azzerati e consapevolezza che per loro restare a casa significa non lavorare. Molti non apriranno più e quelli che rialzeranno le saracinesche se non arrivano aiuti presto, saranno costretti a licenziare e dimezzare i dipendenti, se va bene.