Studente lampedusano rientrato da Bergamo: tampone Coronavirus negativo

L'esito è arrivato. Anche il tampone rinofaringeo al quale è stato sottoposto, a Lampedusa, lo studente che proveniva da Bergamo è risultato essere negativo. Lo ha riferito il sindaco delle isole Pelagie Totò Martello.

Il ragazzo era arrivato, in aereo, lunedì sera a Lampedusa. Tutti i 20 passeggeri che erano a bordo del velivolo Dat, che collega Palermo con Lampedusa e viceversa, erano stati posti - in via precauzionale - in isolamento volontario in attesa dell'esito dell'indagine epidemiologica all quale è stato sottoposto il giovane studente. "Dopo i due esami effettuati sulle altre due persone, un uomo e una donna che si sono sottoposti al test al rientro da Roma - ha spiegato Martello - anche il terzo tampone effettuato qui a Lampedusa indica esito negativo. Ad oggi - ha evidenziato, tirando di fatto un sospiro di sollievo, il sindaco delle Pelagie - nessun caso di Coronavirus risulta nella nostra comunità".

Il resoconto della compagnia aerea

"Il volo DX1801 Palermo-Lampedusa del 9 marzo 2020, successivamente al suo arrivo a Lampedusa, è stato oggetto di un intervento della forza pubblica a seguito della segnalazione anonima di presenza a bordo di un passeggero proveniente da Bergamo con volo di altra compagnia aerea - hanno reso noto dalla Dat A/S - . La segnalazione indicava presunti rischi sanitari a carico del passeggero coinvolto, con conseguente attivazione di una procedura di quarantena di passeggeri ed equipaggio, nonché il fermo temporaneo dell’aeromobile impiegato. Il vettore, nella figura dell’equipaggio e degli addetti di terra, si è reso immediatamente disponibile alla collaborazione con i carabinieri della stazione di Lampedusa. A seguito dei controlli sanitari svolti sul passeggero, fortunatamente con esito negativo, - prosegue la compagnia aerea - gli equipaggi in quarantena sono stati rilasciati in servizio nel pomeriggio di oggi, permettendo di riprendere le operazioni seppure con inevitabili ripercussioni sull’operativo della giornata. A partire dalla giornata di domani, 12 marzo 2020, le operazioni torneranno regolari. L’incertezza normativa e procedurale, nonché l’irresponsabilità di qualcuno, ha creato gravi disagi, in primis

ai passeggeri della continuità territoriale, con grave pregiudizio per i diritti fondamentali dei cittadini e degli operatori impegnati nei trasporti verso le isole. La compagnia aerea non potrà quindi soprassedere - è stato reso noto - nel richiedere alle autorità i giusti provvedimenti nei confronti di chi ha causato questo grave inconveniente e presenterà denuncia per il reato di interruzione di pubblico servizio e procurato allarme".