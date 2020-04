Nuovi contagi a Porto Empedocle e a Menfi: a piccoli passi il Covid-19 continua a seminare terrore

Un nuovo caso di Covid-19 a Porto Empedocle che sale a 6 infetti ed ancora uno a Menfi che da 11 passa a 12 tamponi positivi. Due casi in più, per l'azienda sanitaria provinciale di Agrigento, nelle ultime 24 ore in provincia. Ma nel report dell'Asp manca ancora il quarto contagiato - annunciato, sui social, dal sindaco Carmelo D'Angelo - di Ravanusa e Campobello di Licata continua ad essere data - nonostante il sindaco ieri sera avesse smentito - a complessivi 6 infetti. Sono 110, complessivamente, le persone che - ad oggi - sono risultate "positive" su 2.316 test effettuati. Manca però, appunto, almeno un caso: quello di Ravanusa.

Per la Regione (dato comunicato all'unità di crisi nazionale), Agrigento e provincia hanno invece complessivamente 123 persone "attualmente positive", tre in più rispetto ad ieri. E aggiungendo i 2 guariti - segnati sul report della Regione - e il deceduto si arriva a complessivi 126 che è il dato riportato alla Protezione civile. La differenza fra Regione e Asp (che carica sul report solo i casi positivi per i quali è in possesso del referto), resta dunque decisamente importante.