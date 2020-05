"Fase 2", ville e giardini pubblici sono pronti ad accogliere i cittadini?

Con l'entrata in vigore del nuovo Dpcm, da lunedì prossimo 4 mggio, si potrà ritornare ad accedere nelle villle e nei parchi pubblici, a condizione che si rispettino le distanze di sicurezza. Ma le stesse aree verdi, sono pronte alla fase 2? AgrigentoNotizie si è recata nella frazione balneare di San Leone, nello specifico, nella villetta dedicata al compianto presidente della Repubblica, Sandro Pertini. Dalla folta vegetazione spontanea presente, l'area non sembra pronta ancora "alla fase 2", ed è evidente che la zona necessita dei dovuti interventi di manutenzione. La cura dell'igiene, in questi mesi di emergenza, per come ribadito spesso dagli esperti, dovrebbe essere una condizione essenziale per la fruizione sia pubblica e sia privata degli spazi.

Verso la "fase 2", Musumeci: "Chi vuole venire in Sicilia da altre regioni deve rimandare"

Causa lockdown è visibile anche il ritorno della natura nei luoghi, ad oggi deserti. Un esempio concreto è dato dalla comparsa di erba sulla pavimentazione di piazzale Giglia. Circostanza quest'ultima favorita anche dal mancato calpestìo dei pedoni.