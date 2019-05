Comune, c'è un disavanzo di oltre 2milioni di euro nel bilancio 2017

I margini di spesa erano già ridottissimi. Quasi all'osso. E adesso dovranno esserlo ancora di più. Il Consiglio comunale, con 9 voti favorevoli e 3 contrari ha approvato il disavanzo di amministrazione all’esercizio finanziario 2017, rendendo effettivo un “surplus” (in negativo) di oltre 2 milioni di euro che sono risultati, alla fine dei calcoli per la realizzazione del bilancio sottraendo entrate e uscite. L'aula non poteva che approvare il provvedimento (almeno, non senza far saltare anche il bilancio) che spalma l'importo negli esercizi finanziari 2019 e 2020, con circa 500mila euro già inserite in modo precauzionale nel bilancio previsionale 2018.

La conseguenza, ha spiegato bene il dirigente finanziario, sarà un “ulteriore limite alle spese perché l’ente è in grave squilibrio e dobbiamo trovare nuove misure per ripianarlo, in prima battuta con il bilancio 2019/2021, altrimenti ricorrere a misure straordinarie di risanamento” cioè dissesto o piano di riequilibrio pluriennale, come più volte chiesto dai revisori dei conti.