"Case ad un euro ad Agrigento?" L'iniziativa non convince l'amministrazione comunale

I beni ci sarebbero, e, in larga parte, hanno un basso valore e cattivissime condizioni di conservazione. Eppure i tariffari sono ben lontani dai prezzi "civetta" praticati ad esempio nella vicina Sambuca di Sicilia, che con le "case ad un euro" sta facendo parlare di sè in tutto il mondo.

Il Comune di Agrigento, infatti, crede poco all'idea di concedere immobili cadenti in centro storico ad una somma simbolica (anche se poi con l'onere di spendere migliaia di euro di "base" per le ristrutturazioni) e anzi al momento sembra piuttosto ritenerla una proposta non adatta alla situazione agrigentina.

Il Municipio, eppure, risulta proprietario di una quarantina di beni tutti a monte della zona colpita dalla "Frana di Agrigento" che tenta invano di vendere da ormai tre anni con prezzi che sebbene non particolarmente esosi rispondono comunque ad una quantificazione economica vera e propria. L'idea del Comune è che si possa puntare su altre forme di agevolazione dell'investimento nel cuore antico della città che, proprio in questa parte, attende anche un nuovo piano particolareggiato.