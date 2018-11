Un'altra casa rischia di sbriciolarsi a Favara, diffidati i proprietari

C'è una casa - in via Sant'Angelo a Favara - che rischia di crollare. I puntellamenti fatti sulle facciate sono, infatti, in pessime condizioni. I vigili del fuoco hanno già accertato - era metà dello scorso luglio - che "l’immobile, in condizioni di grave dissesto statico a causa del crollo parziale del tetto e dei solai, nonché per la presenza di varie lesioni lungo le pareti frontali e laterali, era stato oggetto di opere provvisionali: puntellamenti lignei sulle facciate prospicienti la pubblica via e transennatura con lamiere ondulate che oggi versano in stato di pessima manutenzione".

Il sindaco di Favara, Anna Alba, nelle ultime ore, ha firmato un'ordinanza - a tutela della pubblica e privata incolumità - che impone, ai proprietari dell'immobile, l'eliminazione del pericolo e dunque i lavori di messa in sicurezza dello stabile. "I lavori dovranno essere eseguiti sotto la direzione di un tecnico libero professionista, le cui generalità dovranno essere comunicate all'ufficio tecnico contestualmente all’inizio degli interventi - ha scritto il primo cittadino - . In caso di mancata osservanza dell'ordinanza - ha specificato Anna Alba - si provvederà d’ufficio, senza ulteriore avviso, con pagamento delle spese per l’esecuzione in danno e con diffida che, in difetto dell’integrale e puntuale pagamento si procederà agli atti esecutivi".

L'area risulta transennata, in maniera provvisoria con nastro segnaletico. E l'interdizione al transito è totale in via Venezia a causa del pericolo di distacchi.